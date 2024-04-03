Адиев отреагировал на информацию о возможном назначении в «Ахмат»

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном назначении в грозненский «Ахмат».
Ранее появилась информация, что в ближайшее время «Ахмат» отправит в отставку Мирослава Ромащенко, а его место займет Адиев.
— Пока без комментариев. Скоро все сами узнаете, — заявил Адиев «Спорту День за Днем».
На данный момент «Ахмат» находится на 12-й позиции в чемпионате России. В копилке команды Ромащенко 20 зачетных баллов после 21 сыгранного матча.
Завтра, 4 апреля, «Ахмат» примет «Оренбург» в рамках 1/4 финала второго этапа Кубка России Пути регионов. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.«Ахмат» уволит Ромащенко — клуб уже нашёл замену
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