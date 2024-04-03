Пловчиха Ефимова оценила перспективы «Спартака» в РПЛ

Известная пловчиха Юлия Ефимова ответила на вопрос, на что московский «Спартак», за который она болеет, может претендовать в этом чемпионате России.

Ефимова сослалась на то, что она не является футбольным экспертом. При этом спортсменка согласилась с тем, что «красно-белые» могут завоевать медали.

«Медали, да. Желаю «Спартаку» самого лучшего», - цитирует Ефимову «Спорт-Экспресс».

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От третьего «Динамо» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть очков, а от первого «Зенита» - на девять.