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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Байрамян оценил перспективы Сперцяна и Тикнизяна

03 Апреля 2024 • 14:30 Комментировать

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян высказался о своих известных соотечественниках из Российской премьер-лиги – об Эдуарде Сперцяне («Краснодар»)  и Наире Тикнизяне («Локомотив»).

«Рад, что в Армении растёт хорошее поколение футболистов. Желаю всем удачи, и чтобы они играли в топовых чемпионатах. Думаю, что и Сперцян, и Тикнизян скоро уедут в Европу. Скорее всего, уже в следующем сезоне», - цитирует Байрамяна Sport24.

23-летний Эдуард Сперцян оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро. Что касается 24-летнего Наира Тикнизяна, то его ценник измеряется 7 миллионами евро.

Добавим, что лидером Российской премьер-лиги на текущий момент является «Зенит».

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Локомотив Москва Ростов Краснодар Хорен Байрамян Наир Тикнизян Эдуард Сперцян ещё теги
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