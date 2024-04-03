Байрамян оценил перспективы Сперцяна и Тикнизяна

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян высказался о своих известных соотечественниках из Российской премьер-лиги – об Эдуарде Сперцяне («Краснодар») и Наире Тикнизяне («Локомотив»).

«Рад, что в Армении растёт хорошее поколение футболистов. Желаю всем удачи, и чтобы они играли в топовых чемпионатах. Думаю, что и Сперцян, и Тикнизян скоро уедут в Европу. Скорее всего, уже в следующем сезоне», - цитирует Байрамяна Sport24.

23-летний Эдуард Сперцян оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 18 миллионов евро. Что касается 24-летнего Наира Тикнизяна, то его ценник измеряется 7 миллионами евро.

Добавим, что лидером Российской премьер-лиги на текущий момент является «Зенит».