Бушманов: «Промес способен в одиночку решать эпизоды»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался об игре нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Напомним, 32-летний футболист бал задержал полицией ОАЭ по просьбе нидерландской прокуратуры.

«Промес – игрок высокого уровня, он может из нечего сделать гол. Да, и с ним на поле у «Спартака» были проблемы, но Промес способен в одиночку решать эпизоды», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Спартаку» очень не хватает Промеса, ведь это ключевой игрок команды.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах и набрал 16 результативных очков (8 голов и 8 ассистов).

В отсутствии нидерландца «красно-белые» заработали всего два балла в трех последних матчах РПЛ.