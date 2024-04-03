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Бушманов: «Промес способен в одиночку решать эпизоды»

03 Апреля 2024 • 14:28 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Российский тренер Евгений Бушманов высказался об игре нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Напомним, 32-летний футболист бал задержал полицией ОАЭ по просьбе нидерландской прокуратуры.

«Промес – игрок высокого уровня, он может из нечего сделать гол. Да, и с ним на поле у «Спартака» были проблемы, но Промес способен в одиночку решать эпизоды», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Спартаку» очень не хватает Промеса, ведь это ключевой игрок команды.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах и набрал 16 результативных очков (8 голов и 8 ассистов).

В отсутствии нидерландца «красно-белые» заработали всего два балла в трех последних матчах РПЛ.

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Спартак Москва Евгений Бушманов Квинси Промес ещё теги

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