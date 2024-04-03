Песьяков: «Дзюба входит в пятёрку лучших российских нападающих»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

По мнению голкипера, 35-летний Дзюба входит в пятёрку сильнейших нападающих страны.

«Один из лучших. Медалью за первое место не могу его наградить, но… Это сложный вопрос, никогда не думал об этом. В топ-5 он точно входит», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

Также Песьяков, являющийся ровесником Дзюбы, выразил мнение, что опытный форвард завершит карьеру раньше его.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 2,8 миллиона евро.