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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Зенит» увереннее других себя чувствует в чемпионской гонке»

03 Апреля 2024 • 14:01 Комментировать
Зенит
...
Балтика
07.04 16:30

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Специалист выразил надежду на то, что интрига в чемпионате России будет сохраняться до самого последнего тура. Фаворитом же чемпионской гонки Непомнящий назвал «Зенит».

«Зенит» увереннее других себя чувствует в чемпионской гонке. Команда Семака — синоним стабильности и качества. У них большой опыт игры под давлением», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Непомнящий

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