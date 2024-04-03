Непомнящий: «Зенит» увереннее других себя чувствует в чемпионской гонке»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Специалист выразил надежду на то, что интрига в чемпионате России будет сохраняться до самого последнего тура. Фаворитом же чемпионской гонки Непомнящий назвал «Зенит».

«Зенит» увереннее других себя чувствует в чемпионской гонке. Команда Семака — синоним стабильности и качества. У них большой опыт игры под давлением», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».