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Барановский: «Круговой — достаточно простой пацан, без заскоков»

03 Апреля 2024 • 13:45 Комментировать
Зенит
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Балтика
07.04 16:30

Нападающий «Зенита» Алексей Барановский поделился мнением о своём одноклубнике Даниле Круговом.

Напомним, вторую часть нынешнего сезона 25-летний Круговой проводит в «Зените-2», так как ранее он договорился о своём будущем переходе в ЦСКА.

«Круг – достаточно простой пацан, без заскоков. На все сто процентов отрабатывает и помогает партнёрам», — приводит слова Барановского Metaratings.

В текущем сезоне Круговой провёл 18 матчей, в которых отдал две результативные передачи. Отметим, что уже ближайшим летом российский футболист присоединится к московскому ЦСКА.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая своего ближайшего преследователя «Краснодар» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
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