«Спартак» предлагал 7 миллионов евро за форварда «Рубина»

Московский «Спартак» пытался приобрести центрального нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку.

Как утверждает «Бизнес Online», минувшей зимой «красно-белые» предлагали «Рубину» семь миллионов евро за 26-летнего футболиста, однако казанцы отказались продавать своего форварда.

Напомним, Даку присоединился к «Рубину» прошлым летом. За это время он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет два ассиста.

Контракт албанца с «Рубином» рассчитан до 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Даку составляет полтора миллиона евро.