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Бывший гендиректор «Спартака» Мележиков стал исполнительным директором РПЛ официально

03 Апреля 2024 • 13:01 Комментировать
Динамо Москва
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Спартак Москва
07.04 19:30

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков назначен на пост исполнительного директора РПЛ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал лиги.

Отмечается, что Сергею Чебану, который ранее занимал эту должность, было предложено стать советником Мележикова. Напомним, 50-летний Мележиков работал в «Спартаке» с 2021 по 2023 год.

После 21 сыгранного матча лидером Российской премьер-лиги является санкт-петербургский «Зенит», в копилке которого 41 набранное очко. «Спартак» располагается на шестой позиции в таблице, имея на своем счету 32 зачетных балла.

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