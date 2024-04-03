Бывший гендиректор «Спартака» Мележиков стал исполнительным директором РПЛ

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков назначен на пост исполнительного директора РПЛ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал лиги.

Отмечается, что Сергею Чебану, который ранее занимал эту должность, было предложено стать советником Мележикова. Напомним, 50-летний Мележиков работал в «Спартаке» с 2021 по 2023 год.

После 21 сыгранного матча лидером Российской премьер-лиги является санкт-петербургский «Зенит», в копилке которого 41 набранное очко. «Спартак» располагается на шестой позиции в таблице, имея на своем счету 32 зачетных балла.