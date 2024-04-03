Бонгонда: «Я люблю «Спартак»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда поделился комментарием о своём пребывании в клубе.

По словам игрока, все партнеры по команде тепло к нему относятся и стараются сделать так, чтобы он комфортно себя чувствовал.

— Я очень счастлив быть здесь. Я люблю «Спартак». Все, что связано с этим клубом, люблю, — заявил Бонгонда Metaratings.

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор Бонгонды со «Спартаком» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.