Никита Медведев: «Слуцкий - сильный тренер, он может поднять китайский футбол»

Вратарь «Ростова» Никита Медведев поделился мнением о работе российского специалиста Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа».
«Викторович - молодец! Очень рад за него. И надеюсь, он сможет поднять уровень китайского футбола. Викторовичу желаю только удачи, больших успехов. Слуцкий - сильный тренер», - передает слова голкипера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Слуцкий занял пост главного тренера китайского «Шанхай Шеньхуа» в конце декабря 2023 года. Под руководством российского наставника команда одержала четыре победы в четырех официальных матчах.
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