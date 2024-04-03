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Никита Медведев: «Слуцкий - сильный тренер, он может поднять китайский футбол»

03 Апреля 2024 • 12:35 Комментировать

Вратарь «Ростова» Никита Медведев поделился мнением о работе российского специалиста Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шеньхуа».

«Викторович - молодец! Очень рад за него. И надеюсь, он сможет поднять уровень китайского футбола. Викторовичу желаю только удачи, больших успехов. Слуцкий - сильный тренер», - передает слова голкипера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Слуцкий занял пост главного тренера китайского «Шанхай Шеньхуа» в конце декабря 2023 года. Под руководством российского наставника команда одержала четыре победы в четырех официальных матчах.

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Ростов Леонид Слуцкий Никита Медведев Шанхай Шеньхуа ещё теги
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