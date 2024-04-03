В «Ахмате» высказались о работе Ромащенко

Гендиректор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался касательно будущего главного тренера команды Мирославу Ромащенко.
«Ромащенко работает, готовит команду к ближайшим играм. Нельзя на пустом месте раздувать, нервировать человека. Мы не говорим, что у нас все в порядке, но доверие у Ромащенко есть», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
После 21 тура чемпионата России «Ахмат» набрал 20 баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре Премьер-лиги грозненская команда встретится с московским «Локомотивом» на своем поле.
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