В «Ахмате» высказались о работе Ромащенко

«Ромащенко работает, готовит команду к ближайшим играм. Нельзя на пустом месте раздувать, нервировать человека. Мы не говорим, что у нас все в порядке, но доверие у Ромащенко есть», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».