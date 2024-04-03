Агент — о будущем Медведева: «Решение остаётся за руководством «Ростова»

Андрей Талаев, агент вратаря «Ростова» Никиты Медведева, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 29-лентнего футболиста с российским клубом рассчитан до лета нынешнего года. По словам Талаева, пока сторона Медведева не обсуждала с клубом возможное продолжение сотрудничества.

«Пока мы не обсуждали эту тему с «Ростовом», ни с кем общения не было. Никита делает свою работу, пользуется своими шансами. Решение остаётся за руководством», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Медведев провёл за «Ростов» девять матчей, в которых пропустил 11 голов и дважды сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.