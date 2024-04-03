Роналдо: «Буду праздновать голы за «Ростов» в стиле Криштиану Роналду»

Бразильский форвард «Ростова» Роналдо в разговоре с представителями СМИ рассказал, в каком стиле будет праздновать голы за российский клуб.

«Все голы в Болгарии я праздновал в стиле Роналду. Это нормально. Уверен, что когда я здесь забью, буду так праздновать», - передает слова 23-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Роналдо пополнил ряды «Ростова» в зимнее трансферное окно. Футболист подписал с российским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2028 года. В составе «жёлто-синих» бразилец провел четыре встречи, отметившись одной результативной передачей.