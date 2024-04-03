Селюк: «Артига - хороший вариант для «Спартака»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении главного тренера столичной «Родины» Франка Артиги в московский «Спартак»
«Артига - в «Спартак»? Почему бы нет? Хороший вариант! Он уже показал, что он из системы «Барселоны». Он не растерялся - «Родина» преобразилась», - приводит слова агента Legalbet.
Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «красно-белых» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.
После 21 тура Премьер-лиги «Спартак» располагается на шестой строчке в таблице.
Бан пользователя