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Байрамян: «Играю в одной команде с Роналдо — получается, осуществил мечту»

03 Апреля 2024 • 11:46 Комментировать
Ростов
...
Сочи
06.04 20:00

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о переходе в стан южан бразильского нападающего Роналдо.

Армянский футболист признался, что с детства его кумиром был бывший нападающий мадридского «Реала» Роналдо.

«Когда вижу в расписании на лечение фамилию Роналдо, а потом свою, меня это веселит. Играю в одной команде с Роналдо — получается, осуществил мечту!» — цитирует Байрамяна Metaratings.

Напомним, 23-летний Роналдо перешёл в «Ростов» прошлой зимой из софийского «Левски» за 2 миллиона евро. В составе южан бразилец успел провести пять матчей, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей.

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