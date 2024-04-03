Личка: «Динамо» не нужна ничья в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о предстоящей встрече против «Спартака» в рамках 23-го тура чемпионата России.

«Я хочу выиграть. Мы уступили им в Кубке 1:4. Поэтому для нас это особенный матч. Ничья нам не нужна», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» и «Спартак» померяются силами в рамках 23-го тура Российский премьер-лиги. Поединок пройдет на стадионе «ВТБ Арена» 7 апреля и начнется в 19:30 по столичному времени. В преддверии столичного дерби «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, а «красно-белые» - шестое.