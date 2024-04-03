Камоцци: «Абаскаль мог бы тренировать разве что во второй итальянской лиге»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о главном тренере московской команды Гильермо Абаскале.

По мнению эксперта, испанский специалист не смог бы возглавлять итальянский топ-клуб.

«Он мог бы тренировать разве что во второй итальянской лиге. И то — возможно», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Спартак» Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка. Напомним, испанец возглавляет «красно-белых» с лета 2022 года, ранее он работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе».