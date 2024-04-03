Дуарте рассказал об адаптации в «Спартаке»

Защитник столичного «Спартака» Алексис Дуарте поведал о своей адаптации в России.

«Для меня самое важное, что я освоился и чувствую себя комфортно. Первые месяцы дались довольно тяжело. Из-за языкового барьера? В первую очередь. Ещё не сразу привык, что погода часто холодная», - приводит слова парагвайского футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года из клуба «Серро Портеньо».

В нынешнем сезоне чемпионата России защитник сыграл 20 поединков, не отметившись голевыми действиями. После 21 тура «народная команда» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.