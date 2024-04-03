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Агент: «У Кади нет никаких обид на Ивича»

03 Апреля 2024 • 11:23 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
06.04 16:30

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал, что у бразильского футболиста нет обид на бывшего главного тренера команды Владимира Ивича.

«У Кади нет никаких обид на Ивича. Да, он мало играл, но он всегда выходил на поле с огромным желанием», — приводит слова Кади «РБ Спорт».

Напомним, Ивич был отправлен в отставку в марте после вылета «Краснодара» из Кубка России. Место сербского специалиста занял Мурад Мусаев, до этого уже работавший в клубе.

За девять туров до конца чемпионата России «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Хелсио Алиск Кади Боржес ещё теги

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