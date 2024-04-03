Бонгонда пожелал «Кадису» не вылететь из Ла Лиги

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда в разговоре с журналистами поделился мнением о турнирном положении своего бывшего клуба - «Кадиса» - в испанской Ла Лиге.

«Конечно, я слежу за «Кадисом», с некоторыми игроками до сих пор общаюсь. Надеюсь, что они не вылетят», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

По итогам 30 туров чемпионата Испании «Кадис» набрал 25 баллов и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Тео перешел в «Спартак» летом прошлого года за семь миллионов евро. Он заключил контракт на четыре года. В текущем сезоне Бонгонда провел 23 поединка, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.