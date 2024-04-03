Эмерсон: «Не сомневаюсь, что «Урал» останется в РПЛ»

Защитник «Урала» Эмерсон выразил уверенность в том, что екатеринбургская команда сохранит прописку в РПЛ по итогам текущего сезона и не вылетит в Мелбет-Первую лигу.

«Не сомневаюсь, что «Урал» останется в РПЛ. Я в этом уверен», — цитирует Эмерсона «Матч ТВ».

После 21 тура РПЛ «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков. От зоны вылета команду Виктора Ганчаренко сейчас отделяют три балла.

Свой следующий матч екатеринбуржцы проведут в субботу, 6 апреля, против самарских «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.