Карпин ответил, хочет ли вернуться в «Спартак»

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался насчет возможного возвращения в московский «Спартак».

«Никакого желания поработать в «Спартаке» ещё больше нет? Я уже работал. Цель? Нет у меня [такой] цели, у меня цель на данный момент - тренировать «Ростов» и сборную России», - рассказал специалист на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера московского «Спартака» занимает испанский специалист Гильермо Абаскаль. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.

После 21 тура РПЛ «народная команда» набрала 32 очка и занимает шестое место в таблице.