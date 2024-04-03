Бальбуэна: «Динамо» находится на правильном пути»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о перспективах московской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 2 апреля, «бело-голубые» обыграли «СКА-Хабаровск» (2:1) в 1/4 финала Кубка России (Пути регионов).

«Нам нужно усердно работать и идти шаг за шагом, чтобы выигрывать матчи. Потом уже будем смотреть, где мы находимся. Многое нужно улучшать, но команда на правильном пути», — цитирует Бальбуэну Metaratings.

После 21 тура РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Свой следующий матч команда Марцела Лички проведёт 7 апреля против «Спартака».