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Агент Витории рассказал, связывался ли с ним «Спартак» по поводу возможного возвращения португальского тренера

03 Апреля 2024 • 10:42 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Мохамед Афзал, агент бывшего главного тренера «Спартака» Руя Витории, высказался о возможном возвращении португальского специалиста в российский клуб.

«Спартак» не связывался по поводу возвращения Руя, никаких контактов», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Витория возглавлял «Спартак» в 2021 году, после чего он работал в сборной Египта, которую покинул минувшей зимой.

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль, под руководством которого «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ после 21 проведённого матча.

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