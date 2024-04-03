Агент Витории рассказал, связывался ли с ним «Спартак» по поводу возможного возвращения португальского тренера

Мохамед Афзал, агент бывшего главного тренера «Спартака» Руя Витории, высказался о возможном возвращении португальского специалиста в российский клуб.

«Спартак» не связывался по поводу возвращения Руя, никаких контактов», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Витория возглавлял «Спартак» в 2021 году, после чего он работал в сборной Египта, которую покинул минувшей зимой.

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль, под руководством которого «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ после 21 проведённого матча.