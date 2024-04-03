Личка считает, что «Динамо» может побороться за «золотой дубль»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка считает, что его подопечным по силам побороться за «золотой дубль» в нынешнем сезоне.

«Уверен в этом. Я говорю своим игрокам – весной у нас всего 12 туров чемпионата, плюс пять-семь матчей в Кубке. Физически реально пройти такой отрезок на высоком уровне», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

После 21 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Московский коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на три очка. В Пути регионов Кубка России подопечные Лички пробились в полуфинал.