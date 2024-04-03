В «Ростове» сообщили о намерении продлить контракт с Песьяковым

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал о будущем 35-летнего вратаря команды Сергея Песьякова, чей контракт с клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

«Мы планируем продлить контракт с Песьяковым», — цитирует Рыскина Sport24.

В текущем сезоне Песьяков провёл за «Ростов» 21 матч, пропустил 30 голов и в шести встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Цвета южан вратарь защищает с 2017 года.

После 21 тура РПЛ «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков. Свой следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 6 апреля против «Сочи».