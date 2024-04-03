«Спартак» - первый по убыткам в РПЛ, а кто стал самым прибыльным клубом в этом сезоне

Трансферное окно в текущем сезоне чемпионата России завершено. Да и сам сезон выходит на финишную прямую. Настало время проанализировать траты ведущих клубов. Связаны ли они с ожиданиями чемпионского титула или деньги были израсходованы впустую? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует затраты и доходы от трансферной кампании ведущих клубов чемпионата России.
«Спартак», «Рубин» «Краснодар» в минусе
«Рубин» и «Урал» стали единственными клубами чемпионата России в текущем сезоне, которые ничего не заработали на трансферах. 10 человек покинули «Рубин» на правах свободного агента, 12 перешли в другие клубы в статусе арендованных. Среди последних Джоэль Фамейе, который перебрался в калининградскую «Балтику».
«Краснодар» потерял 9,6 млн евро. Самое дорогое приобретение «быков» Кевин Кастаньо (7,3 млн евро) отыграл за южан только 72 минуты. Вероятно, 23-летний колумбийский игрок и есть секретное оружие Мурада Мусаева, чтобы догнать «Зенит». Хотя приобретался опорный полузащитник ещё в пору Владимира Ивича и реальный расклад дел для Кастаньо заключается в том, что он вряд ли попадает под видение игры нового главного тренера.
Наибольший минус на трансферах у московского «Спартака». «Красно-белые» имеют в дефиците 32,5 млн евро. Больше всего было потрачено на Манфреда Угальде (13 млн евро). За 217 сыгранных минут 21-летний форвард «заработал» всего лишь одну жёлтую карточку. Угальде, как и весь «Спартак», весной выглядит бледно. С учётом потенциального ухода Абаскаля у костариканца остаётся не так уж много шансов, чтобы проявить себя.
«Зенит» самый доходный
«Локомотив» и ЦСКА вышли в небольшой плюс. «Железнодорожники» потратили и заработали примерно по 5 млн евро, армейцы – почти в три раза больше. ЦСКА удачно провернул сделки на выход с Хесусом Мединой в «Спартак» (6 млн евро) и Бактиёром Зайнутдиновым в «Бешикташ» (4,5 млн евро). Равная трансферная политика проявляется и в борьбе за титул. В настоящее время каждый из клубов имеет по 33 очка и делит 4-5-ю позицию. Похоже, что на этих местах названные клубы и завершат сезон.
Больше всех среди московских клубов заработало «Динамо» (28,35 млн евро), причём почти половина из этого дохода приходится на продажу Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» (13 млн евро). Большая часть из полученных от испанского трансфера средств (10 млн евро) была направлена на приобретение Бителло. Бразилец провёл на поле 94% игрового времени в 14 матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами. Вполне достойное вложение, что и подтверждает текущую третью строчку «Динамо» в таблице.
«Зенит» – лидер чемпионата России по трансферам. Питерский клуб больше всех потратил (45,95 млн евро) и больше всех заработал (62,2 млн евро), имея при этом лучший трансферный баланс. Правда, весь заработок объясняется продажей Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро. На половину из этих денег (31 млн евро) было куплено четверо бразильцев: Артур, Нино, Педро и Густаво Мантуан. Учитывая, что на зимнюю паузу «Зенит» уходил на втором месте, а уже в первых турах весенней части сезона вернул себе лидерство, то становится очевидным, что тратить больше всех, чтобы стать чемпионом России, просто необходимо.
Трансферный баланс семи сильнейших клубов чемпионата России
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|«Зенит»
|45,95
|62,2
|16,25
|«Спартак»
|37
|4,5
|- 32,5
|«Динамо»
|20,4
|28,35
|7,95
|«Краснодар»
|14,6
|5
|- 9,6
|ЦСКА
|12,85
|14,2
|1,35
|«Рубин»
|8,45
|–
|- 8,45
|«Локомотив»
|4,95
|5,25
|0,3
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