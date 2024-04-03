Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» - первый по убыткам в РПЛ, а кто стал самым прибыльным клубом в этом сезоне

03 Апреля 2024 • 12:30 Комментировать

Трансферное окно в текущем сезоне чемпионата России завершено. Да и сам сезон выходит на финишную прямую. Настало время проанализировать траты ведущих клубов. Связаны ли они с ожиданиями чемпионского титула или деньги были израсходованы впустую? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует затраты и доходы от трансферной кампании ведущих клубов чемпионата России.

«Спартак», «Рубин» «Краснодар» в минусе

«Рубин» и «Урал» стали единственными клубами чемпионата России в текущем сезоне, которые ничего не заработали на трансферах. 10 человек покинули «Рубин» на правах свободного агента, 12 перешли в другие клубы в статусе арендованных. Среди последних Джоэль Фамейе, который перебрался в калининградскую «Балтику».

«Краснодар» потерял 9,6 млн евро. Самое дорогое приобретение «быков» Кевин Кастаньо (7,3 млн евро) отыграл за южан только 72 минуты. Вероятно, 23-летний колумбийский игрок и есть секретное оружие Мурада Мусаева, чтобы догнать «Зенит». Хотя приобретался  опорный полузащитник ещё в пору Владимира Ивича и реальный расклад дел для Кастаньо заключается в том, что он вряд ли попадает под видение игры нового главного тренера.

Наибольший минус на трансферах у московского «Спартака». «Красно-белые» имеют в дефиците 32,5 млн евро. Больше всего было потрачено на Манфреда Угальде (13 млн евро). За 217 сыгранных минут 21-летний форвард «заработал» всего лишь одну жёлтую карточку. Угальде, как и весь «Спартак», весной выглядит бледно. С учётом потенциального ухода Абаскаля у костариканца остаётся не так уж много шансов, чтобы проявить себя.

«Зенит» самый доходный

«Локомотив» и ЦСКА вышли в небольшой плюс. «Железнодорожники» потратили и заработали примерно по 5 млн евро, армейцы – почти в три раза больше. ЦСКА удачно провернул сделки на выход с Хесусом Мединой в «Спартак» (6 млн евро) и Бактиёром Зайнутдиновым в «Бешикташ» (4,5 млн евро). Равная трансферная политика проявляется и в борьбе за титул. В настоящее время каждый из клубов имеет по 33 очка и делит 4-5-ю позицию. Похоже, что на этих местах названные клубы и завершат сезон.

Больше всех среди московских клубов заработало «Динамо» (28,35 млн евро), причём почти половина из этого дохода приходится на продажу Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» (13 млн евро). Большая часть из полученных от испанского трансфера средств (10 млн евро) была направлена на приобретение Бителло. Бразилец провёл на поле 94% игрового времени в 14 матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами. Вполне достойное вложение, что и подтверждает текущую третью строчку «Динамо» в таблице.

«Зенит» – лидер чемпионата России по трансферам. Питерский клуб больше всех потратил (45,95 млн евро) и больше всех заработал (62,2 млн евро), имея при этом лучший трансферный баланс. Правда, весь заработок объясняется продажей Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро. На половину из этих денег (31 млн евро) было куплено четверо бразильцев: Артур, Нино, Педро и Густаво Мантуан. Учитывая, что на зимнюю паузу «Зенит» уходил на втором месте, а уже в первых турах весенней части сезона вернул себе лидерство, то становится очевидным, что тратить больше всех, чтобы стать чемпионом России, просто необходимо.

Трансферный баланс семи сильнейших клубов чемпионата России

Клуб
Затраты, млн евро
Доход, млн евро
Прибыль, млн евро
«Зенит» 45,95 62,2 16,25
«Спартак» 37 4,5 - 32,5
«Динамо» 20,4 28,35 7,95
«Краснодар» 14,6 5 - 9,6
ЦСКА 12,85 14,2 1,35
«Рубин» 8,45 - 8,45
«Локомотив» 4,95 5,25 0,3

Непомнящий: «Не хочу обидеть Мусаева, но на работу Ивича я смотрел с наслаждением»

Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак»

Константин Лицин


 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Динамо Москва РПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Старые грабли Мусаева: «Краснодар» доигрался в матче с «Локомотивом»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
Кожевников высказался о поражении «Трактора» в первом матче плей-офф КХЛ с «Локомотивом» Канарейкин высказался о будущем Ковальчука Каменский: «Любая из четырёх команд может выиграть Кубок Гагарина» Андрей Шестаков назвал лучшего тренера за всю историю КХЛ «Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Апреля
13:45 · Россия. Премьер-лига
Барановский: «Круговой — достаточно простой пацан, без заскоков»
13:26 · Кубок России
Игрок «Химок» Терехов: «Я рассчитывал на победу в Кубке России»
13:26 · Кубок России
Балахнин заявил, что «Ростову» будет очень сложно выиграть Кубок России
13:13 · Кубок России
Мостовой — об игре между «Спартаком» и «Зенитом»: «Какой смысл её смотреть, если всё равно никто не вылетает?»
13:08 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» предлагал 7 миллионов евро за форварда «Рубина» слухи
13:01 · Россия. Премьер-лига
Бывший гендиректор «Спартака» Мележиков стал исполнительным директором РПЛ официально
12:41 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда: «Я люблю «Спартак»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Никита Медведев: «Слуцкий - сильный тренер, он может поднять китайский футбол»
12:35 · Кубок России
Григорян сделал прогноз на точный счёт матча «Спартак» - «Зенит»
12:25 · Кубок России
Канчельскис: Последний раз «Спартак» выглядел стабильно при Романцеве
12:24 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались о работе Ромащенко
12:16 · Кубок России
В «Ростове» оценили судейство в матче с «Химками»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Агент — о будущем Медведева: «Решение остаётся за руководством «Ростова»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Роналдо: «Буду праздновать голы за «Ростов» в стиле Криштиану Роналду»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Артига - хороший вариант для «Спартака»
Все новости
Рекомендуем