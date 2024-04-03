«Спартак» - первый по убыткам в РПЛ, а кто стал самым прибыльным клубом в этом сезоне

Трансферное окно в текущем сезоне чемпионата России завершено. Да и сам сезон выходит на финишную прямую. Настало время проанализировать траты ведущих клубов. Связаны ли они с ожиданиями чемпионского титула или деньги были израсходованы впустую? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует затраты и доходы от трансферной кампании ведущих клубов чемпионата России.

«Спартак», «Рубин» «Краснодар» в минусе

«Рубин» и «Урал» стали единственными клубами чемпионата России в текущем сезоне, которые ничего не заработали на трансферах. 10 человек покинули «Рубин» на правах свободного агента, 12 перешли в другие клубы в статусе арендованных. Среди последних Джоэль Фамейе, который перебрался в калининградскую «Балтику».

«Краснодар» потерял 9,6 млн евро. Самое дорогое приобретение «быков» Кевин Кастаньо (7,3 млн евро) отыграл за южан только 72 минуты. Вероятно, 23-летний колумбийский игрок и есть секретное оружие Мурада Мусаева, чтобы догнать «Зенит». Хотя приобретался опорный полузащитник ещё в пору Владимира Ивича и реальный расклад дел для Кастаньо заключается в том, что он вряд ли попадает под видение игры нового главного тренера.

Наибольший минус на трансферах у московского «Спартака». «Красно-белые» имеют в дефиците 32,5 млн евро. Больше всего было потрачено на Манфреда Угальде (13 млн евро). За 217 сыгранных минут 21-летний форвард «заработал» всего лишь одну жёлтую карточку. Угальде, как и весь «Спартак», весной выглядит бледно. С учётом потенциального ухода Абаскаля у костариканца остаётся не так уж много шансов, чтобы проявить себя.

«Зенит» самый доходный

«Локомотив» и ЦСКА вышли в небольшой плюс. «Железнодорожники» потратили и заработали примерно по 5 млн евро, армейцы – почти в три раза больше. ЦСКА удачно провернул сделки на выход с Хесусом Мединой в «Спартак» (6 млн евро) и Бактиёром Зайнутдиновым в «Бешикташ» (4,5 млн евро). Равная трансферная политика проявляется и в борьбе за титул. В настоящее время каждый из клубов имеет по 33 очка и делит 4-5-ю позицию. Похоже, что на этих местах названные клубы и завершат сезон.

Больше всех среди московских клубов заработало «Динамо» (28,35 млн евро), причём почти половина из этого дохода приходится на продажу Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» (13 млн евро). Большая часть из полученных от испанского трансфера средств (10 млн евро) была направлена на приобретение Бителло. Бразилец провёл на поле 94% игрового времени в 14 матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами. Вполне достойное вложение, что и подтверждает текущую третью строчку «Динамо» в таблице.

«Зенит» – лидер чемпионата России по трансферам. Питерский клуб больше всех потратил (45,95 млн евро) и больше всех заработал (62,2 млн евро), имея при этом лучший трансферный баланс. Правда, весь заработок объясняется продажей Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро. На половину из этих денег (31 млн евро) было куплено четверо бразильцев: Артур, Нино, Педро и Густаво Мантуан. Учитывая, что на зимнюю паузу «Зенит» уходил на втором месте, а уже в первых турах весенней части сезона вернул себе лидерство, то становится очевидным, что тратить больше всех, чтобы стать чемпионом России, просто необходимо.

Трансферный баланс семи сильнейших клубов чемпионата России

Клуб Затраты, млн евро Доход, млн евро Прибыль, млн евро «Зенит» 45,95 62,2 16,25 «Спартак» 37 4,5 - 32,5 «Динамо» 20,4 28,35 7,95 «Краснодар» 14,6 5 - 9,6 ЦСКА 12,85 14,2 1,35 «Рубин» 8,45 – - 8,45 «Локомотив» 4,95 5,25 0,3

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