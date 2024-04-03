«Ростов» продлил контракт с защитником

Защитник «Ростова» Илья Вахания сообщил, что заключил новое трудовое соглашение с «жёлто-синими».

«Мы уже переподписали контракт. До какого года? Если не объявляют, значит, не хотят ещё афишировать», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Предыдущий контракт защитника с «Ростовом» был рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Вахания поучаствовал в 19 поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

После 21 матча чемпионата России подопечные Валерия Карпина набрали 30 баллов и занимают девятое место в турнирной таблице.