Личка: «Динамо» хорошо готово физически»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о готовности команды к весенней части сезона.

По мнению чешского наставника, его подопечные хорошо готовы физически и не испытывают проблем с тем, чтобы проводить по несколько матчей подряд.

«Команда хорошо готова физически. Понятно, что даже в марте у нас возникла большая пауза. А теперь — три игры за неделю. Я не вижу проблем с подготовкой», — цитирует Личку «Чемпионат».

После 21 тура РПЛ «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Свой следующий матч команда Лички проведёт 7 апреля против московского «Спартака».