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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка объяснил, почему Скопинцев не играет в основе «Динамо»

03 Апреля 2024 • 09:34 Комментировать

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о ситуации с защитником команды Дмитрием Скопинцевым.

«Весной он потерял место в основе. Я говорю своим футболистам одну вещь. Если ты лучший в тренировочном процессе, ты будешь играть в основе. Я себе не враг. Всё зависит от них самих», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 21 встречу во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

После 21 тура чемпионата России «Динамо» набрало 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.

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Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Марцел Личка ещё теги
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