Личка объяснил, почему Скопинцев не играет в основе «Динамо»

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о ситуации с защитником команды Дмитрием Скопинцевым.

«Весной он потерял место в основе. Я говорю своим футболистам одну вещь. Если ты лучший в тренировочном процессе, ты будешь играть в основе. Я себе не враг. Всё зависит от них самих», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 21 встречу во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

После 21 тура чемпионата России «Динамо» набрало 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.