Кафанов рассказал, как выбирает основного вратаря на матчи «Ростова»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, как выбирает основного голкипера на матчи.

«Ничего сложного нет. Один играет в чемпионате, другой — в Кубке России», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Напомним, основным вратарём «Ростова» является Сергей Песьяков, который принимает участие в большинстве матчей чемпионата России. Никита Медведев, в свою очередь, выходит на поле в кубковых встречах.

После 21 тура РПЛ «Ростов» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. Свой следующий матч южане проведут в субботу, 6 апреля, против «Сочи».