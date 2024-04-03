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Игрок «Ростова» Голенков: «Для жизни я Москву бы не выбрал»

03 Апреля 2024 • 09:14 Комментировать
Ростов
...
Сочи
06.04 20:00

Игрок «Ростова» Егор Голенков рассказал, в чём Ростова-на-Дону лучше Москвы.

Нападающий назвал Ростов более спокойным городом, где меньше суеты. По словам Голенкова, столицу для жизни он бы не выбрал.  

«Ростов — город более душевный что ли. Москва — замечательный город и столица, но для жизни я бы её не выбрал. Как по мне, здесь много суеты: пробки, трафик», — цитирует Голенкова Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Голенков провёл за «Ростов» 29 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Цвета южан футболист защищает с 2022 года, ранее он выступал за самарские «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Егор Голенков

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