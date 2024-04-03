Игрок «Ростова» Голенков: «Для жизни я Москву бы не выбрал»

Игрок «Ростова» Егор Голенков рассказал, в чём Ростова-на-Дону лучше Москвы.

Нападающий назвал Ростов более спокойным городом, где меньше суеты. По словам Голенкова, столицу для жизни он бы не выбрал.

«Ростов — город более душевный что ли. Москва — замечательный город и столица, но для жизни я бы её не выбрал. Как по мне, здесь много суеты: пробки, трафик», — цитирует Голенкова Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Голенков провёл за «Ростов» 29 матчей, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Цвета южан футболист защищает с 2022 года, ранее он выступал за самарские «Крылья Советов».