Два года изоляции: какие выводы сделаны после отстранения сборной России от официальных матчей

Весь российский спорт, к сожалению, оказался в изоляции от мирового спортивного сообщества. Футбол в этом плане тоже не стал исключением. Однако РФС предпринимает достаточно успешные попытки проведения матчей с другими сборными для поддержания функционирования нашей национальной команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает вспомнить, какой путь прошла наша сборная за эти два года «карантина».

Соперники

После того, как УЕФА и ФИФА нарушили принцип «спорт вне политики», наша сборная провела первый матч в сентябре 2022 года. Тогда соперником стал Кыргызстан, который с трудом можно назвать футбольной державой. Но победа в том матче далась, кстати говоря, нелегко. Однако и состав в той игре был не самым привычным для российских болельщиков, но об этом чуть позже. Затем спустя 2 месяца наша команда гостила у Таджикистана, и тогда встреча завершилась нулями на табло. А буквально через три дня с таким же счётом закончился и матч против Узбекистана. Именно эти результаты запомнились многим болельщикам, поскольку дали волю говорить о том, что состояние нашей сборной не соответствует тому, чтобы играть с соперниками высокого уровня.

В 2022 году наша сборная больше не провела ни одной игры, а на поле вернулась уже в марте 2023 года. В Тегеране состоялся поединок против достаточно крепкого Ирана. Туда Валерий Карпин выбрал самый оптимальный состав, который только мог собрать на тот момент. И вот тогда игру нашей команды можно назвать по-настоящему прискорбной. Да, матч завершился со счётом 1:1, но по факту на спортивном языке такой результат можно назвать отскоком. В тот день Иран более чем троекратно превзошёл Россию в ударах по воротом. Даже не особо разбирающемуся в футболе человеку понятно, что при такой статистике игру вряд ли можно назвать равной.

В целом в 2023 году сборная России провела 8 матчей и практически все с разными соперниками. За это бесспорно можно похвалить РФС. После игры против Ирана команда Валерия Карпина сразилась с Ираком. Тогда не самым сильным составом наша сборная достаточно спокойно справилась с соперником, одержав победу со счётом 2:0. Тот матч омрачила разве что красная карточка Далера Кузяева в самом конце игры. Уже в сентябре 2023 года сборная провела два матча против молодёжной сборной Египта, не победив ни разу. Хотя на те матчи был выбран достаточно неопытный и экспериментальный состав, однако проигрыш тогда был воспринят болельщиками очень болезненно. Следом через 2 дня Россия встретилась с Катаром. Эта встреча завершилась вничью 1:1, а Карпин уже выпустил более боевитый и привычный состав.

Осенью 2023 года россияне провели три встречи: с Камеруном, Кенией и Кубой. С Камеруном и Кубой наша сборная провела матчи на своём поле при полных трибунах, а вот с Кенией сыграла на нейтральной территории, в Анталье. Именно матч с Кенией стал не самым приятным для болельщиков. Тогда наша сборная еле спаслась от поражения в матче против 109-й команды из рейтинга ФИФА. Притом что состав был выбран не самый слабый. А вот матчи с Камеруном и Кубой порадовали зрителей куда больше. Первые были биты в тяжёлой борьбе со счётом 1:0, а кубинцы не смогли составить никакой конкуренции нашим парням – 8:0. И если тогда в социальных сетях пошли комментарии, что наша команда обыграла очень слабого соперника, то совсем недавно таким комментариям места уже не нашлось. В марте 2024 года Россия встретилась со сборной Сербии, обе команды были в оптимальных составах. Наша команда одержала победу со счётом 4:0. Да, многое решило удаление у Сербии в самом начале матча, но всё же запоминается только результат.

Состав

За время проведённых товарищеских игр Валерий Карпин тасовал ростер сборной как только мог. Особенно экспериментальным получился состав на первые матчи после изоляции. Тогда в Сети даже поползли слухи о том, что состав сборной собирается на платной основе. Правда, Валерий Карпин быстро развеял эти слухи и жёстко ответил на такое обвинение. «Имена есть? Пускай называют имена, тогда можно о чём-то говорить. Вы сами называйте фамилии, кого не нужно было вызывать в сборную. Игроки «Ростова»? Кто именно не заслуживал? Или, наоборот, кого именно я должен был вызвать? Почему вы не спрашиваете у них? Вы же журналисты – пускай они договаривают, раз начали. Почему мы должны гадать? Я понятия не имею, кого Лельчук имеет в виду. Сафонов занимается делами Тюкавина? Ок, он играет в основе «Динамо», чтобы мы его вызывали? Нет, не играет. Какие ко мне вопросы?» – сказал Карпин.

После первого матча против Кыргызстана Валерий Карпин был недоволен тем, что не все игроки выкладываются в матчах за сборную. Также тренер отметил, что кое-кто после такого отношения не будет привлекаться к матчам национальной команды. И действительно, некоторые футболисты, вышедшие играть против Кыргызстана, больше за сборную не выступали. Причём двое из них тогда вышли в стартовом составе – это вингер из «Крыльев Советов» Роман Ежов и защитник «Торпедо» Сергей Бородин. Александр Коваленко, вышедший тогда в старте, в дальнейшем провёл за сборную лишь одну игру.

На матч против Таджикистана в старте вышел Лечи Садулаев, который более не выходил в футболке национальной команды. Заявлены на тот матч были Артём Карпукас и Илья Агапов, но не вышли на поле. Агапов так и не сыграл за сборную, а Карпукас всё же провёл один матч. В нескольких следующих играх Карпин отбирал наиболее оптимальный и опытный состав.

Эксперименты продолжились перед матчами с молодёжной сборной Египта. Тогда на сентябрьский сбор Валерием Карпиным были вызваны рекордные 49 футболистов, а в стартовом составе вышло аж 9 игроков, для которых это был дебют в национальной команде. Дебютантами стали Ярослав Гладышев, Тамерлан Мусаев, Даниил Кузнецов, Дмитрий Васильев, Данила Прохин, Андрей Лангович, Вячеслав Литвинов, Виктор Александров и Станислав Акгацев. Причём все, за исключением Литвинова, в сборную пока что повторно не приглашались. На скамейке запасных тоже были не самые привычные для зрителей футболисты. По факту на тот момент Валерий Карпин попробовал заиграть нашу же молодёжную команду. В целом на этом матче и закончились необычные эксперименты Валерия Карпина. Дальше выбирался наиболее оптимальный состав из возможных. За постоянную смену игроков в сборной Валерий Карпин нередко подвергался критике. Многих экспертов не устраивало, что тренер вызывает в сборную тех, кто по факту не является основным даже в клубе. Например, на эту тему высказывались Максим Деменко и Андрей Тихонов. «Понятно, что Карпин просматривает всех игроков, но хочется уже увидеть полноценный, хороший состав — и игроков, которые могли бы выходить на замену и конкурировать. Пока это матчи просто для просмотра игроков… Как бы сегодня ситуация ни складывалась в футболе, надо наигрывать тех, кто сильнее. Да, нужно просматривать резерв, но попадать в сборную должны лучшие, а не так, что пригласили, посмотрели… Для меня это непонятно», – отметил Деменко.

«В сборной должны быть самые сильные игроки. Какая бы ситуация у нас ни была — на поле должны выходить лучшие. Должно быть лицо команды, чтобы его было видно», – сказал Тихонов в эфире Матч ТВ.

Перспектива

Тем не менее последние матчи демонстрируют нам тот факт, что Валерий Карпин наконец-то всё же нащупал основной костяк сборной. Возможно, мы уже не будем видеть настолько расширенные списки в будущем. Российский футбольный союз действительно старается проводить качественные матчи. И есть ощущение, что с каждым разом соперники становятся всё более серьёзными. Если всё так и продолжится, то в будущем нашу сборную ждут серьёзные проверки, а потом и вовсе нас могут допустить до международных соревнований, потому что с каждым разом находится всё больше команд, которые желают провести матчи с нашей сборной.

8 июня 2024 года сборная России проведёт товарищескую игру против Беларуси.

Николай Алексеев