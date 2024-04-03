Личка - о поражении 1:4: «По-мужски поговорил с игроками «Динамо»

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка вспомнил о недавнем провальном поединке против «Ростова» в рамках 22-го тура Премьер-лиги. «Бело-голубые» уступили на своем поле со счетом 1:4.

«Мы по-мужски поговорили с игроками, когда анализировали игру. Я сказал, что думаю и что чувствую. Надеюсь, футболисты меня правильно поняли. Бывают хорошие и плохие дни», - передает слова специалиста «Чемпионат».

После 21 проведенного тура «Динамо» набрало 38 баллов и находится на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на три очка.