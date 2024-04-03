Радимов - о «Спартаке»: «Команда зависит от одного игрока - грош цена»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о нынешней ситуации в столичном «Спартаке».

«В «Спартаке» знали, что у Промеса проблемы. А если у тебя команда зависит только от одного игрока, то грош тебе цена. Если у Абаскаля нет «плана Б», о чем тут говорить», - передает слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что Промес был задержан в Дубае и не смог вернуться с «красно-белыми» в Москву.

В последнем матче чемпионата России «Спартак» не смог победить «Урал». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. После 21 матча «народная команда» занимает шестое место в таблице РПЛ.