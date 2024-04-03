Личка: «Динамо» в золотой гонке РПЛ, наверху нам помогли»

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге. В последнем матче его команда крупно проиграла «Ростову» со счетом 1:4.
«Я уверен, что мы в чемпионской гонке. На прошлых выходных футбольный бог дал нам второй шанс. Мы остались близко к лидерам. Наверху нам помогли. Это надо его использовать», - передает слова специалиста «Чемпионат».
После 21 тура Российской премьер-лиги динамовцы набрали 38 баллов и находятся на третьей позиции в турнирной таблице. Подопечные Лички отстают от лидирующего «Зенита» на три очка. Следующий поединок «бело-голубые» сыграют со «Спартаком».
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