Зобнин объяснил, почему не уехал в Европу из «Спартака»

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин высказался о том, почему не переехал в европейский чемпионат после домашнего мундиаля-2018.

«Предложений конкретных не было. Были слухи, разговоры о Германии, об Италии. Мой агент давал авторизацию на то, что могут вести переговоры со мной и с клубом, но до конкретики не дошло», - рассказал российский полузащитник на ютуб-канале Zobnin Team.

В нынешнем сезоне Роман поучаствовал в 21 поединке за «Спартак» во всех турнирах. Полузащитник записал на свой счет один забитый мяч. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в пять миллионов евро.