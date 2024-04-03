Мамаев решил отсудить у бывшей жены более 10 миллионов рублей

Экс-полузащитник сборной России и «Ростова» Павел Мамаев намерен отсудить у своей бывшей супруги Аланы Мамаевой десять миллионов рублей.

«Ко мне пришла досудебная претензия от Мамаева. Претензия о взыскании неосновательного обогащения. Он требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей», - написала девушка в своих социальных сетях.

Напомним, что Павел объявил о завершении игровой карьеры в феврале 2023 года. Последним местом работы футболиста были подмосковные «Химки». В составе национальной сборной России полузащитник провел 15 поединков, не отметившись голевыми действиями.