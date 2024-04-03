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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев ответил на вопрос о будущем в «Ростове»

03 Апреля 2024 • 07:16 Комментировать

Вратарь «Ростова» Никита Медведев дал комментарий относительно своего будущего в клубе. По его словам, он готов подписать новое трудовое соглашение.

«Если я буду нужен клубу, то подпишу контракт. Сейчас разговоров на эту тему пока не было», - передает слова Никиты «РБ Спорт».

Стоит отметить, что срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до конца июня. В нынешнем сезоне Медведев поучаствовал в девяти поединках «жёлто-синих».

После 21 поединка чемпионата России подопечные Валерия Карпина набрали 30 баллов и занимают девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Никита Медведев
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