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Митрюшкин высказался о своём переходе в «Локомотив»

02 Апреля 2024 • 23:45 Комментировать

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин летом присоединится к московскому «Локомотиву». Футболист подтвердил журналистам свой переход в столичный клуб, а также заявил, что расскажет о том, зачем он уходит к «железнодорожникам».

«Почему я выбрал «Локомотив»? Потом расскажу. Все мои мыли на этот момент о том, чтобы закончить сезон и решить задачу в «Химках», - приводит слова Митрюшкина телеканал «Матч ТВ».

Ранее «Химки» без Митрюшкина на поле покинули Кубок России, проиграв в Пути регионов «Ростову». Всего у Антона в этом сезоне 10 матчей за «Химки», в них он суммарно пропустил девять голов, а также шесть раз сыграл на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Антон Митрюшкин ещё теги
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