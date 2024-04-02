Зайнутдинова в «Спартаке» не будет

В прессе появилась информация о том, что полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов может вернуться в Россию. Сообщалось об интересе к 26-летнему казахстанцу со стороны московского «Спартака».

Согласно данным Metaratings, Зайнутдинова в шорт-листе «Спартака» нет. Отмечается, что московский клуб старается обращать внимание на более молодых футболистов – на тех, кто младше 25 лет.

Отметим, что ранее в чемпионате России Бактиёр Зайнутдинов выступал за «Ростов» и ЦСКА. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста сборной Казахстана в 6 миллионов евро.