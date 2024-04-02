«Ростов» потерял Мелёхина из-за травмы

«Ростов» вечером вторника проводит матч Пути регионов Кубка России на выезде против подмосковных «Химок».

На 61-й минуте встречи дончане понесли потерю в составе – Виктор Мелёхин продолжительное время держался за заднюю поверхность бедра. В итоге молодой игрок был заменён Валерием Карпиным.

Напомним, что во втором тайме после 60-й минуты «Химки» и «Ростов» всё ещё не открыли счёт в противостоянии. Следить за развитием событий можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал.

Ранее во вторничный игровой день Кубка России московское «Динамо» выбило из турнира «СКА-Хабаровск».