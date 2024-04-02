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Александр Мостовой считает, что Головин уже созрел для «ПСЖ»

02 Апреля 2024 • 21:13 Комментировать

Александр Мостовой, бывший российский футболист и эксперт объяснил прогресс последнего сезона у Александра Головина и предположил, что россиянин уже созрел для игры в гегемоне французского футбола – «ПСЖ».

«Прогресс Головина связан с его возрастом, он уже где-то играет на опыте и избегает лишних действий брака на поле. 27 лет — идеальный возраст», - говорит Мостовой для портала «РБ Спорт».

Напомним, что 27-летний Головин в текущем сезоне – постоянный игрок основы монегасков. Всего в 26 проведённых матчах за клуб он оформил шесть голов и шесть голевых передач.

«Саша бы в старт «ПСЖ» проходил, но мне слабо верится в такой переход», - добавил Мостовой.

Мостовой: «Головин с отрывом лучший российский футболист»

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