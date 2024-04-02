Матч с «Химками» стал для Шанталия дебютным за «Ростов»

В составе «Ростова» в игре с «Химками» вышел дебютант взрослого футбола – 19-летний атакующий полузащитник Даниил Шанталий. Об этом сообщает пресс-служба дончан.

«Наш воспитанник Даниил Шанталий сегодня проведет свой дебютный матч в составе основной команды. Поздравляем тебя, Шанта, и желаем огромной удачи!», - сообщает пресс-служба «Ростова».

Напомним, что по итогу первого тайма «Химки» и «Ростов» счёт в очном матче не открыли. Впереди вторая половина встречи. Текстовую трансляцию кубкового поединка проводит наш портал.

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