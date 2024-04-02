Булыкин объяснил прогресс Захаряна в последние недели

В последние недели российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян, наконец, стал оформлять голевые действия за свой клуб, а также провёл неплохой матч в составе сборной России против команды Сербии. Бывший форвард российской сборной Дмитрий Булыкин уверяет – это не следствие случайных обстоятельств, а прогресс Арсена за рубежом.

«В ведущих чемпионатах Европы даже на тренировках очень высокие требования к игрокам. Там игрок прогрессирует намного быстрее, чем в России», - говорит Булыкин Vprognoze.ru.

Эксперт добавил, что даже по выходу Захаряна на замену в матче сборной России было заметно как футболист спрогрессировал.

«Хотя он вышел лишь во втором тайме», - заключил Булыкин.