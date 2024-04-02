В «Ахмате» заявили, что Ромащенко остаётся главным тренером клуба

В грозненском «Ахмате» заявили, что Мирослав Ромащенко продолжает готовить команду к ближайшим играм.

«Главный тренер команды — Мирослав Ромащенко. Он готовит команду к матчам с «Оренбургом» и «Локомотивом». Больше добавить нечего», - приводит телеканал «Матч ТВ» слова Руслана Газзаева, спортивного директора грозненского клуба.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что Ромащенко уйдёт из грозненского клуба, а замена тренеру уже найдена – это Магомед Адиев, прекрасно известный в последний год по работе со сборной Казахстана. Будучи футболистом Адиев защищал цвета «Ахмата», который тогда ещё назывался «Терек».