Нигматуллин высказался о возможном увольнении Федотова из ЦСКА

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о будущем Владимира Федотова на посту наставника ЦСКА.

По мнению эксперта, сейчас у столичного клуба нет поводов для увольнения тренера.

«Понятно, что это не лучший сезон ЦСКА, и «армейцы» заслуживают большего. Но в этой ситуации нужно работать над усилением состава», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Напомним, Федотов находится у руля команды с лета 2022 года. На данный момент ЦСКА располагается на четвертом месте в чемпионате России, имея в копилке 33 очка.

Действующий трудовой договор 57-летнего тренера с ЦСКА рассчитан до середины 2025 года.