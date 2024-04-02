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«Ахмат» уволит Ромащенко — клуб уже нашёл замену слухи

02 Апреля 2024 • 19:30 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
07.04 16:30

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко покинет пост главного команды.

По информации издания «Спорт-Экспресс», вместо 50-летнего Ромащенко наставником «Ахмата» станет действующий главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Сообщается, что причина предстоящей смены тренера — недовольство руководства «Ахмата»  результатами команды.

После 21 сыгранного матча «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды 20 набранных очков. Стоит сказать, что «Ахмат» опережает «Урал» (20 очков) и «Оренбург» (20 очков), которые находятся в зоне стыковых матчей, лишь за счет дополнительных показателей.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Сборная Казахстана Магомед Адиев Ахмат ещё теги

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