Гол «СКА-Хабаровску» стал для Бальбуэны первым после возвращения в «Динамо»

Летом 2023 года парагвайский защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна вернулся в столичный клуб и стал в последующем в команде Марцела Лички капитаном. 2 апреля во вторник Бальбуэна оформил свой первый гол после возвращения в московский клуб – в ворота «СКА-Хабаровска». Команды играют в рамках Пути регионов Кубка России, матч проходит в Санкт-Петербурге, ближе к финальному свистку динамовцы выигрывают – 2:1.

Бальбуэне 32 года, всего он до этого матча сыграл в 22 встречах текущего сезона в рамках РПЛ и Кубка России. В них парагваец отмечался одной голевой передачей.

Текстовая трансляция игры - на нашем портале.